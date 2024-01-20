Прямые контакты между Арменией и Азербайджаном более или менее активны. Пашинян

Прямые контакты между Арменией и Азербайджаном на данный момент более-менее активны.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии "Гражданский договор", представляя подробности работы над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном.

«В этот период происходили различные эпизоды опосредованных и прямых контактов. Сейчас, по сути, прямые контакты между Арменией и Азербайджаном более или менее активны. В основном, есть рабочие каналы для работы, в частности, между моим аппаратом и аппаратом президента Азербайджана», - сказал премьер-министр.

По этим каналам 7 декабря было принято совместное заявление, в результате которого 32 заключенных были возвращены из Азербайджана в Армению.

"Рабочая тема – это текст мирного соглашения", - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения и Азербайджан работают над текстом мирного договора и поочередно отправляют его друг другу.