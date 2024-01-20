Министр призвал исключить насилие в структуре и подчиненных службах МВД

По убеждению министра внутренних дел Армении Ваге Казаряна, насилие должно быть исключено в министерстве и подведомственных службах, а каждое проявление коррупции должно иметь соответствующие правовые последствия.

Как передает Арменпресс, министр сказал об этом 19 января на встрече с коллективом управления внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД, подчеркнув повседневную работу ведомства, которая направлена ​​на повышение дисциплины в министерстве и подведомственных ему службах, выявляя противоправные проявления и принимая соответствующие меры.

В ходе встречи начальник управления внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД, полковник полиции Вагинак Мартиросян представил проделанную ведомством работу.

Поблагодарив за эффективную работу, министр подчеркнул, что не следует останавливаться на достигнутом и что результаты работы подразделения в дальнейшем будут подводиться по фактам насилия и коррупции.

По итогам совещания Ваге Казарян наградил ведомственными медалями группу сотрудников, отличившихся добросовестной службой.