Время в Ереване: 11:07,   20 Январь 2024

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Australian Open

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Australian Open

Испанский теннисист, второй ракетка мира Карлос Алькарас вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии.

Как передает Арменпресс, в третьем раунде мужского одиночного разряда на турнире в Мельбурне Алькарас встретился с 140-й ракеткой мира Цзюченом Шанем из Китая. После второго сета китайцы отказались от дальнейшей борьбы и Алькарас вышел в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

В этом году в мужских и женских одиночных матчах Australian Open  принимают участие 128 теннисистов. Призовой фонд Australian Open составляет 58 миллионов долларов США. Действующими чемпионами турнира являются Новак Зокович и Арина Соболенко. Он начнется 14 января и завершится 27 января.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]