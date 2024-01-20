Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Australian Open

Испанский теннисист, второй ракетка мира Карлос Алькарас вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии.

Как передает Арменпресс, в третьем раунде мужского одиночного разряда на турнире в Мельбурне Алькарас встретился с 140-й ракеткой мира Цзюченом Шанем из Китая. После второго сета китайцы отказались от дальнейшей борьбы и Алькарас вышел в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

В этом году в мужских и женских одиночных матчах Australian Open принимают участие 128 теннисистов. Призовой фонд Australian Open составляет 58 миллионов долларов США. Действующими чемпионами турнира являются Новак Зокович и Арина Соболенко. Он начнется 14 января и завершится 27 января.