Хочешь иметь государство — плати налоги. Пашиняну представлен отчет о работе КГД за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян 19 января посетил Комитет государственных доходов для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили "Арменпресс" в правительстве РА, председатель КГД Рустам Бадасян и его заместители доложили об осуществленных за отчетный период мероприятиях.

В частности, было доложено о целях и ожидаемых результатах Программы мероприятий правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., стратегического плана развития и администрирования КГД.

Сначала был представлен отчет о деятельности налогового органа за 2023 год. КГД в 2023 году обеспечил налоговые поступления в размере 2 трлн 221,9 млрд драмов, превысив показатель предыдущего года на 296 млрд драмов или 15,4%. Было подчеркнуто, что по сравнению с 2017 годом доходы госбюджета увеличились почти вдвое.

По словам ответственных лиц, 2023 год был эффективным в плане борьбы с тенью. Установленная программой правительства цель, согласно которой соотношение налогов к ВВП должно улучшиться на 0,5 процентных пункта, согласно текущему прогнозу, достигнута, по крайней мере, на запланированный уровень. Зафиксирован рост по всем видам налогов, за исключением роялти, представляющего собой плату за природопользование, что в основном обусловлено международными ценами на металлы.

Было доложено, что налогоплательщикам и физическим лицам возвращено около 362,9 млрд драмов, что превышает показатель предыдущего года на 100,1 млрд драмов или около 38,1%. Возврат НДС составил 288,4 млрд драмов, превысив показатель 2022 года на 75,4 млрд драмов или 35,4%. Примечательно, что большую часть возвращенного подоходного налога составляет возврат ипотечного кредита. Через электронную платформу в 2023 году 38 911 бенефициарам было возвращено 52 млрд драмов подоходного налога, превысив показатель 2022 года на 42%, а количество бенефициаров выросло на 33%.

По данным расчетных документов (включая кассовые чеки) было осуществлено 648,7 млн сделок на сумму 12,2 трлн драмов, превысив показатель предыдущего года на 45 млн сделок и 2,1 трлн драмов. Зафиксирован рекордный рост числа рабочих мест и средней заработной платы: количество получающих доход рабочих мест в ноябре составило около 738 тысяч, превысив показатель предыдущего года на 5,2%, средняя зарплата составила 293 тысяч драмов, рост составил 10,6%.

В результате 1186 комплексных налоговых инспекций, проведенных налоговым органом за отчетный год, было взыскано 38,4 млрд драмов, а в результате инспекций и исследований наложено дополнительное обязательство в размере около 52,2 млрд драмов, в том числе 9,4 млрд драмов посредством тематических исследований. В результате проведенных 82752 анализов было начислено дополнительно 45,6 млрд драмов налога.

Коснувшись выполнения бизнесменами налоговых обязательств, премьер-министр отметил: “У нас есть придорожная торговля в разных местах, и там вообще нет кассовых аппаратов. Мое поручение заключалось в том, что во всех случаях, когда наше законодательство предполагает наличие кассового аппарата, нужно просто подойти к этим людям и сообщить им: уважаемый гражданин, необходимо установить кассовый аппарат. И в этот момент не нужно предпринимать никаких действий, просто все время передавать этот месседж, но в определенный момент нужно перейти к действиям. Это очень важно.

Поймите правильно, уважаемые коллеги, может, предположим, что эти люди за год платят 2 тысячи драмов налога, а я хочу напомнить о наших обсуждениях о налоге на недвижимость: в прошлом была недвижимость, которая вообще освобождалась от налога. Я говорю: почему они освобождены от налога? Говорят: если посчитать, то налог будет 50 драмов в год. Если будет 50 драмов, то пусть будет 50 драмов, это же тоже культура, не так ли? Тем более, в той логике, что этим налогом государство в первую очередь заботится о различных нуждах гражданина.

Еще раз говорю, нам нужно привить это осознание людям, нужно идти в этом направлении. Очень хорошо, если будет платить 5 драмов в день налога, пусть платит 5 драмов в день. Вопрос в том, что он налогоплательщик, гражданин, субъект. Внедрение и привитие налоговой культуры также является важной задачей. Налог – это то, что гражданин вынимает из одного кармана и кладет в другой, потому что если он не будет платить налогов, если предположить, что гражданин вообще не платит налогов, то ему придется потратить в сто раз больше денег. Если предположить, что каждый гражданин строит себе дорогу, каждый гражданин строит себе школу, каждый гражданин строит себе больницу, уплата налогов сокращает расходы каждого гражданина в тысячи раз. Прежде всего, это осознание должно проникнуть в людей. И надо менять отношение к налоговым преступлениям. Нам необходимо усилить философскую часть налоговой политики. Я даже не хочу называть это пропагандой, я бы скорее назвал это формированием осознания, чтобы люди понимали, что такое налог, для чего он нужен. Налог нужен для того, чтобы иметь государство, другого значения он не имеет. Если хочешь иметь государство, то должен платить налоги, потому что нет налогов, нет государства”.

Премьер-министр поинтересовался, решен ли спор с организациями-импортерами автомобилей. “Эти уголовные дела мы обсудили устно, я также дал письменное поручение проверить и перепроверить обоснованность наших правовых позиций. Сделали ли мы все это и убеждены ли в справедливости нашей позиции?” - спросил Никол Пашинян.

В ответ председатель КГД Рустам Бадасян отметил: “Господин премьер-министр, мы уверены, что поступили правильно, потому что можем вспомнить несколько фактов: импорт осуществлялся в качестве физического лица, затем ставки ЕАЭС были уравнены, были созданы юридические лица, не преследующие цели предпринимательской деятельности. Они в целом, то есть без учета исключений, иную сумму налога на добавленную стоимость рассматривают в качестве своей прибыли. Возникла крайне беспорядочная ситуация. Я думаю, что мы приняли, конечно, жесткую, но очень правильную позицию. Есть жалобы, есть уголовные производства, которые рассматривает Следственный комитет. Мы уверены, что если около 8,6 млрд драмов были восстановлены, то невозможно, что они были возвращены репрессивной системой, то есть они признали факт совершенного ими правонарушения и представили уточнения. А сейчас мы ориентированы на то, что если вдруг появится такая сумма дебета налога на добавленную стоимость, которая подлежит возврату, мы не будем откладывать и сразу вернем деньги”.

Было отмечено, что реализован ряд инициатив в целях повышения и расширения качества обслуживания налогоплательщиков и предоставляемых услуг. В частности, в результате внедрения системы электронного способа передачи документов проверок и исследований с налогоплательщиками через личный кабинет уже осуществлен обмен около 170 тысяч документов. Система позволяет обеспечить адресность приема документов, способствует повышению эффективности взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Возврат физическим лицам сумм, превышающих максимальный размер социальных выплат, начисленных и переведенных из доходов из нескольких источников, осуществляется в автоматическом режиме путем перечисления сумм на банковские счета участников. В результате автоматизации процесса также исчезла необходимость обращаться в налоговый орган, а сроки возврата социальных выплат значительно сократились.

Были представлены работы и реформы, реализованные в таможенной системе в 2023 году. В частности, были затронуты упрощения таможенного администрирования. Было отмечено, что в результате упрощения процедуры транзитного декларирования вместо подачи транзитной декларации на каждую единицу сборного груза теперь можно подавать единую декларацию на весь груз.

В результате, по данным КГД, время, затраченное на подготовку декларации по сравнению со старой системой, сократилось примерно на 40%. За прошедший год также была усовершенствована система предварительного таможенного декларирования, в частности, в целях расширения круга бенефициаров этой системы были пересмотрены критерии выпуска товаров из приграничных таможенных пунктов.

В частности, если до 1 января 2023 года системой могли пользоваться те налогоплательщики, которые ввозили товары за предыдущие 365 дней стоимостью менее 150 млн драмов и 50% этого импорта был осуществлен по 1-му методу определения таможенной стоимости, то с 1 января 2023 года снят порог в 150 млн драмов. В результате за 2023 год случаи предварительного декларирования по сравнению с предыдущим годом увеличились с 2284 до 6685, то есть увеличились почти в 3 раза.

В рамках обеспечения непрерывности реализации принципа “Одна остановка, одно окно” в 2023 году полностью внедрена система “Разрешительные документы”, что позволяет получить все разрешения уполномоченных органов на ввоз или экспорт через одну платформу, в электронном виде, без посещения уполномоченных органов. В результате в 2023 году через систему было предоставлено 91 810 разрешительных документов (в 2022 году – 771), что превышает показатель 2022 года на 91 039 или в 119 раз. В результате постоянного совершенствования профилей таможенных рисков количество пропусков по “зеленой дорожке” увеличилось в 2023 году по сравнению с 2022 годом, с 43% до 61%.

Было доложено, что по инициативе КГД решением правительства были пересмотрены требования к складам временного хранения и таможенным складам. Планируется, что склады будут иметь ряд электронных систем, доступных к информационной базе таможенного органа. Также была представлена новая структура таможенного органа и процесс набора персонала.

В контексте планов модернизации пограничных пунктов пропуска было отмечено, что в 2023 году начата реконструкция пункта пропуска Мегри, а также капитальный ремонт пункта пропуска Баграташен. Строительные работы на пункте пропуска Маргара завершены, на пункте пропуска Гогаван также осуществлен текущий ремонт.

Затем были представлены работы в сфере информационных технологий и международного сотрудничества. В числе достижений в сфере цифровизации были отмечены инициативы, реализованные в направлении искусственного интеллекта и машинного обучения, а также внедрение и расширение инструментов анализа данных, включая виртуальное администрирование.

Был представлен процесс внедрения системы всеобщего декларирования доходов физических лиц, было доложено, что работы по программированию системы планируется завершить в марте. Физическое лицо, подающее декларацию, может получить компенсацию из суммы подоходного налога за произведенные на него и членов его семьи социальные расходы в сфере образования и здравоохранения. В налоговых и таможенных органах параллельно был внедрен и усовершенствован ряд электронных платформ, в том числе единая база данных о таможенных правонарушениях, система посттаможенных проверок, система уведомлений, новая система e-invoicing, где созданы более удобные инструменты оформления расчетных документов.

Также внедрена система учета трансфертного ценообразования: администрирование осуществляется в электронном виде. В ближайшее время также будет внедрена система учета товаров в зонах таможенного контроля. А в целях регулирования сферы услуг такси будет создана электронная платформа, запуск которой запланирован на 1 сентября 2024 года. В прошлом году Комитет государственных доходов получил международную сертификацию стандарта ISO/IEC 27001-2013 “Системы управления информационной безопасностью”.

В плане международного сотрудничества также зафиксированы важные достижения, в частности, Армения присоединилась к новому международному стандарту, разработанному ОЭСР для автоматического обмена информацией о криптоактивах, а также к системе автоматического обмена финансовыми счетами: обмен информацией между налоговыми органами будет осуществляться с 2025 года. Армения также стала сопредседателем Инициативы Азии на период 2024-2026 гг. А в целях расширения возможностей кинологического центра КГД при поддержке США был построен новый корпус Центра.

Были представлены показатели результатов работы администрации КГД и их динамика; программы, направленные на повышение дисциплины налогоплательщиков; работы по совершенствованию законодательного регулирования. Было доложено, что второй год подряд, в 2023 году, среди налогоплательщиков проведен опрос по оценке удовлетворенности деятельностью Комитета государственных доходов, в котором приняли участие 886 организаций (ИП) и независимых налогоплательщиков (физических лиц). По итогам 87,2% участников опроса положительно оценили деятельность налогового органа, 78,0% положительно оценили деятельность таможенного органа, 84,4% участников положительно оценили деятельность КГД.

Было также доложено, что за прошедший год была усовершенствована автоматизированная система управления рисками и оценки подлежащих проверке налогоплательщиков. Впервые программа ежегодных проверок также была составлена с использованием инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения. На основе передового международного опыта в КГД внедрена система управления налоговыми и таможенными дисциплинарными рисками, которая постоянно совершенствуется. Постоянно совершенствуется также институт законопослушного налогоплательщика. В 2023 году сертификат законопослушного налогоплательщика выдан 81 субъекту. В то же время приняты новые решения по осуществлению мягкого администрирования таможенным органом в отношении налогоплательщиков, имеющих свидетельство законопослушных налогоплательщиков.

Была представлена деятельность Управления расследования и оперативного розыска за 2023 год. В результате оперативно-розыскных мероприятий, а также процессуальных действий в прошлом году выявлен ряд случаев занижения оборотов продаж, в результате чего в госбюджет было возвращено около 19,2 млрд драмов. В результате изучения данных, обнаруженных в серверной системе в 2023 году, подтвержден скрытый оборот продаж на сумму 66,1 млрд драмов, причиненный государству ущерб составил 20,8 млрд драмов, из них в 2023 году взыскано 8,9 млрд драмов.

В рамках борьбы с контрабандой в 2023 году по сравнению с 2022 годом Управление по борьбе с контрабандой обеспечило динамичный рост выявляемости оборота наркотиков. Всего выявлено 393 случая контрабанды, а в 2022 году – 351 случай.

В налоговой и таможенной системах продолжается процесс набора, обучения и комплектования кадров с использованием нового механизма проверки. В результате изучения добропорядочности таможенников этап собеседования по добропорядочности не прошли 77 таможенников. А по итогам 57 служебных проверок в 2023 году 55 сотрудников были привлечены к различной дисциплинарной ответственности, 4 сотрудника уволены со службы.

Также были представлены предстоящие программы. В частности, были затронуты вопросы совершенствования налоговой дисциплины (судебная практика, документирования расходов, трансфертное ценообразование), расширения источников информации (автоматический обмен финансовыми счетами, криптоактивами), внедрения новых процедур системы рисков и международных налоговых рисков и направленные на международное сотрудничество мероприятия, а также механизмы совершенствования системы стимулирования на основе результатов исполнения КГД.