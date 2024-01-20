Время в Ереване: 11:07,   20 Январь 2024

Движение по эстакаде ул.Барекамутян и ул. Киевян будет временно остановлено

Движение по эстакаде ул.Барекамутян и ул. Киевян будет временно остановлено

20 и 21 января в некоторых частях столицы будет временно остановлено движение транспорта.

Как передает Арменпресс, мэрия Еревана сообщает, что в связи с демонтажом новогоднего украшения в Ереване 20 января с 23:00 до 07:00 будет временно закрыта эстакада, соединяющая проспект Баграмяна с улицей Вазгена Первого, а 21 января с 23:00 до 07:00 — движение транспорта по ул. Киевяна.

Мэрия Еревана приносит извинения жителям за причиненные временные неудобства.


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