Движение по эстакаде ул.Барекамутян и ул. Киевян будет временно остановлено

20 и 21 января в некоторых частях столицы будет временно остановлено движение транспорта.

Как передает Арменпресс, мэрия Еревана сообщает, что в связи с демонтажом новогоднего украшения в Ереване 20 января с 23:00 до 07:00 будет временно закрыта эстакада, соединяющая проспект Баграмяна с улицей Вазгена Первого, а 21 января с 23:00 до 07:00 — движение транспорта по ул. Киевяна.

Мэрия Еревана приносит извинения жителям за причиненные временные неудобства.