Европейские индексы - 19-01-24
МОСКВА, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 16555.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.40% и составил 7371.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.04% и составил 7461.93 пункта, а российский RTSI вырос на 0.45% и составил 1130.05 пункта.
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