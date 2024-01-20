Цены на цветные металлы - 19-01-24

ЛОНДОН, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.53% и составила 2164.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.91% и составила 8355.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.55% и составила 2093.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.40% и составила 16190.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.38% и составила 25750.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.65% и составила 2471.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.