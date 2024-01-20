Фареры проводят дискриминацию российских рыбаков. Посол Барбин

Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По словам дипломата, Фареры в последнее время взяли курс на дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов.

"Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Рыболовство может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — отметил Барбин.

В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами Москва предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь российская сторона получает такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах.