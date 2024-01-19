Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Григорий Хачатуров останется на свободе

Григорий Хачатуров останется на свободе

Кассационный суд не принял к производству представленный генеральной прокуратурой Армении иск с требованием повторного ареста бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении Григория Хачатурова. Об этом сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью прокуратуры. 

Хачатуров останется на свободе.

Ранее Апелляционный уголовный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу относительно решения о продлении срока содержания под стражей бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении Григория Хачатурова. Суд принял решение заменить Григорию Хачатурову меру пресечения на залог.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]