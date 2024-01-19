Григорий Хачатуров останется на свободе

Кассационный суд не принял к производству представленный генеральной прокуратурой Армении иск с требованием повторного ареста бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении Григория Хачатурова. Об этом сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью прокуратуры.

Хачатуров останется на свободе.

Ранее Апелляционный уголовный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу относительно решения о продлении срока содержания под стражей бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении Григория Хачатурова. Суд принял решение заменить Григорию Хачатурову меру пресечения на залог.