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На некоторых участках приграничной зоны ведутся работы по расчистке снега

На некоторых участках приграничной зоны ведутся работы по расчистке снега

В связи с сильным снегопадом Вооруженные Силы Республики Армения проводят работы по расчистке снега на восточном, юго-восточном и северо-восточном участках приграничной зоны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, с помощью спецтехники проводятся работы по уборке снега на межпозиционных территориях, ведущих на боевые пункты путях и важных дорогах.

Для должной организации и реализации службы работы ведутся круглосуточно.


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