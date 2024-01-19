Конгрессмены США требуют гарантировать территориальную целостность Армении и противодействовать явным угрозам Алиева

Сопредседатели комиссии Конгресса США по армянским вопросам осуждают опасную риторику президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предъявляет территориальные требования Армении и отказывается вывести войска из Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил конгрессмен США Фрэнк Паллоне.

Сопредседатели подчеркнули, что пришло время привлечь Азербайджан к ответственности за его действия против армян на Южном Кавказе.

«Последние эскалационные заявления президента Алиева, в том числе отказ вывести войска с территории Армении, следуют той же схеме, которую он использовал при подготовке к этнической чистке более 100 000 армян в Арцахе прошлой осенью.

Он делает враждебные заявления, использует эти речи для оправдания дальнейшей мобилизации своих вооруженных сил, а затем предпринимает агрессивные действия, поскольку считает, что никаких последствий не будет. Международное сообщество, к сожалению, доказало его правоту своим бездействием в течение последних нескольких лет.

Настало время привлечь его режим к ответственности за воинственную риторику и действия, которые он предпринял против армян на Южном Кавказе.

Соединенные Штаты и наши региональные партнеры должны использовать все дипломатические инструменты, включая санкции, чтобы гарантировать территориальную целостность Армении и противодействовать явным угрозам Алиева.

Мы призываем государственный департамент и наших международных партнеров принять незамедлительные меры, чтобы остановить любую дальнейшую агрессию Азербайджана и обеспечить безопасность Армении», - говорится в заявлении.