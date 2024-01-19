Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщила вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник.

“Из этой суммы 12,8 миллиона евро будут выделены Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV)”, - отметила Марийн Ратник.