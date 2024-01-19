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Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро

Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро

Эстония ежегодно будет выделять Украине 14 млн евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщила вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник.

“Из этой суммы 12,8 миллиона евро будут выделены Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV)”, - отметила Марийн Ратник.


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