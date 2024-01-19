Пакистан решил прекратить эскалацию напряженности с Ираном

Комитет национальной безопасности Пакистана принял решение полностью восстановить дипломатические отношения с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в рамках этого решения ранее отозванные послы вернутся в Исламабад и Тегеран.