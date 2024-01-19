Глава МИД Хорватии приветствовал прямые контакты между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Хорватии, подводя итоги встречи глав ведомств двух стран.

Министр иностранных дел Хорватии подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и выразил удовлетворение установившимися хорошими отношениями в парламентском и судебном сферах. Была также подчеркнута взаимная заинтересованность в укреплении экономического сотрудничества между Хорватией и Арменией.

Министр Грлич-Радман отметил рост экспорта в Армению второй год подряд, подчеркнув потенциал в сферах информационных технологий, транспортной инфраструктуры, перехода к зеленым и цифровым технологиям, фармацевтической промышленности и разминирования.

Министр также подчеркнул постоянную поддержку ЕС усилий по достижению стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности.

«Я рад, что Армения признает усилия ЕС на самом высоком уровне по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Но нам нужны совместные усилия всех акторов. В этом смысле я особенно приветствовал прямые контакты между Арменией и Азербайджаном в качестве шагов на пути к достижению мирного соглашения», - подчеркнул министр Грлич-Радман.