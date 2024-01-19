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ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС

ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС

ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Для ЕС ХАМАС – это террористическая организация. Сегодня мы устанавливаем санкционный режим в отношении ХАМАС. Мы включили шесть человек, все они не из Европы, а из арабских и африканских стран. Эти лица содействовали, финансировали ХАМАС. Их средства будут заморожены. им будет запрещен въезд на нашу территорию", - сообщил он.


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