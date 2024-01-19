Лука Юричич вернулся в ФК «Пюник»

Хорватский нападающий Лука Юричич возвращается в «Пюник» из румынского «Клужа» на правах аренды.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК «Пюник», в текущем сезоне Лука помог ФК «Пюник» лишь в одном матче чемпионата, а летом принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги конференций. Юричич забил 3 гола в 5 матчах.

В августе Лука перешёл в румынский «Клуж», за который провёл 17 матчей и дважды огорчил соперника.

Помимо показателей прошлого лета, Юричич помог ФК «Пюник» голами на еврокубковом пути сезона 2022/23. Хорватский нападающий оформил дубль в победе со счетом 4:1 над «Дюделанжем» во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов, а также забил единственный гол в домашнем матче против «Базеля» группового этапа Лиги конференций.

26-летний нападающий забил 17 голов в прошлом сезоне Премьер-лиги Армении и разделил награду лучшего бомбардира с Юсуфом Отубанджо. Лука дважды был признан лучшим футболистом месяца в сезоне 2022/23 Премьер-лиги Армении.

Лука покинул ФК «Пюник» летом с 2 рекордами: лучший бомбардир армянских клубов в еврокубках (6), а также рекорд по забитым подряд голам (4 игры).