Посол Армении обсудил с главой МИД Румынии вопросы сотрудничества в рамках ЕС

Посол Республики Армения в Румынии Тигран Галстян 19 января провел встречу с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску с целью вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Румынии, министр иностранных дел Румынии поздравила посла со вступлением в должность, пожелав ему успехов в его миссии и выразив уверенность, что его пребывание в должности будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Арменией и Румынией.

В ходе встречи были обсуждены потенциал углубления и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы, связанные с многосторонним сотрудничеством в рамках партнерства Армении с ЕС.

Были затронуты региональная безопасность и гуманитарные вопросы, подчеркнута важность установления стабильного мира.