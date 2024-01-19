Глава МИД Армении видит в армяно-хорватских отношениях огромный неиспользованный экономической потенциал

Текущий год особенный для двусторонних отношений между Арменией и Хорватией, поскольку стороны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За последние три десятилетия два государства предприняли важные усилия, направленные на развитие политического диалога на высоком уровне и взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом 19 января в Загребе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он с удовлетворением отметил, что недавние взаимные визиты и активное взаимодействие отражают положительную динамику двусторонних отношений, а также готовность к дальнейшему углублению двусторонней повестки дня, углублению сотрудничества в различных сферах и на разных платформах и, конечно же, укреплению связей между двумя дружественными народами.

«В ходе сегодняшних обсуждений мы затронули ряд вопросов двусторонней повестки и возможностей развития сотрудничества в различных отраслях, включая экономику, культуру, информационные технологии, туризм и образование. Наряду с развитием политического диалога существует огромный неиспользованный потенциал в экономической сфере. Хотя бизнес-форум, состоявшийся в Ереване во время визита министра в феврале прошлого года, имел особое значение, мы стремимся продвигать и расширять торгово-экономическое сотрудничество для достижения ощутимых результатов», - отметил Мирзоян.

По его словам, главы МИД Армении и Хорватии также обсудили текущие процессы и шаги, предпринимаемые для дальнейшего расширения партнерства Армения-ЕС. «Стремление наших граждан к дальнейшему углублению этих отношений основано на общих ценностях, поддерживаемых Арменией, Хорватией и Европейским союзом, особенно в сфере демократии, защиты прав человека и других фундаментальных принципов. В то же время наша приверженность проистекает из видения лучшей и более безопасной среды для наших граждан. Таким образом, с моим хорватским коллегой мы рассмотрели весь спектр отношений Армения-ЕС, включая нашу повестку демократических реформ, контакты между людьми, диалог по либерализации визового режима, экономическое сотрудничество, а также вопросы безопасности. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что партнерство Армения-ЕС расширяется новыми измерениями, а именно миссией наблюдателей ЕС и диалогом по безопасности», - отметил глава МИД Армении.

Он добавил, что были также затронуты вопросы сотрудничества на многосторонних форумах, в рамках международных организаций, где Армения и Хорватия уже имеют или получат выгоду от более тесного сотрудничества.