Риторика Баку является вызовом суверенитету Армении и, следовательно, прочному миру в регионе: глава МИД Армении

Риторика и заявления высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые продолжают бросать вызов основанному на международном праве порядку, территориальной целостности, суверенитету Армении и, следовательно, перспективам прочного мира в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом 19 января в Загребе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Я подробно проинформировал своего коллегу о ситуации на Южном Кавказе. Как уже было отмечено, ранее у нас были возможности обсудить видение Армении по установлению стабильности и мира в регионе, а также усилия, направленные на преодоление вызовов и развитие региональных коммуникаций. К сожалению, мы видим риторику и заявления высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые продолжают бросать вызов основанному на международном праве порядку, территориальной целостности, суверенитету Армении и, следовательно, перспективам прочного мира в регионе», - отметил Мирзоян.

Он выразил мнение, что заинтересованные в стабильности на Южном Кавказе партнеры разделяют тот же подход: мир требует непоколебимой приверженности и искренней заинтересованности в долгосрочных решениях.

«Позиция Армении очень четкая в отношении возможных решений, основанных на хорошо известных принципах и договоренностях. Страны должны признать территориальную целостность друг друга без какой-либо двусмысленности. Мирный договор должен дать четкие основы для дальнейшего процесса делимитации, который, по нашему убеждению, должен проходить в соответствии с Алма-Атинской декларацией и на основе самых свежих и легитимных карт Советского Союза.

Мы также уверены, что коммуникации и экономическая и транспортная инфраструктура, которые могут быть открыты в регионе, также могут способствовать продвижению прочного мира в регионе. Мы считаем, что вся инфраструктура должна быть разблокирована в соответствии с суверенитетом и национальной юрисдикцией стран и в соответствии с принципами равенства и взаимности.

Более того, для продвижения этой идеи мира и взаимосвязи правительство Республики Армения выступило с инициативой «Перекресток мира», которая, как я уже сказал, направлена на разблокирование инфраструктуры, повышение взаимосвязанности в регионе», - добавил глава МИД Армении.