Азербайджан отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах: глава МИД Армении

Армения добросовестно участвует в переговорах с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос журналиста Общественного телевидения Хорватии о мирных усилиях.

“Армения добросовестно участвует в переговорах с Азербайджаном, и мы более чем заинтересованы в установлении прочного мира в нашем регионе. Мы верим, что это принесет пользу не только народу Армении, но и странам региона. Однако мы видим, что наша конструктивность иногда не встречает такого же конструктивного подхода в поведении наших соседей.

В числе и других посредников мы вели переговоры при посредничестве Европейского союза, и сегодня мы видим, что Азербайджан, к сожалению, отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах. Тем не менее мы заинтересованы в продолжении наших переговоров.

Как я уже сказал, мы придаем значение не столько вопросу о том, кто содействует переговорам, сколько принципам, согласно которым переговоры должны продолжаться. И в этом контексте я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти принципы: территориальная целостность, признание законных границ, нерушимость границ, уважение суверенитета друг друга. Это принципы, согласно которым, думаю, должен быть заключен мир.

Что касается участия Хорватии или Европейского союза в целом, я хотел бы выразить нашу признательность ЕС и Хорватии за содействие в обеспечении безопасности в нашем регионе вдоль границы. Я уже упомянул наблюдательную миссию ЕС, но также хотел бы выразить признательность Хорватии и другим странам ЕС за помощь в контексте удовлетворения неотложных потребностей беженцев, вынужденных покинуть Нагорный Карабах в результате военной операции несколько месяцев назад, в сентябре 2023 года”, - отметил глава МИД Армении.