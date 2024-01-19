Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-24

ЕРЕВАН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 января, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 405.42 драм. Курс евро сократился на 0.38 драмa и составил 441.10 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.58 драм. Курс британского фунта сократился на 0.11 драмa и составил 514.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 29.89 драмa и составила 26241.16 драм. Цена серебра сократилась на 2.48 драмa и составила 294.65 драм.