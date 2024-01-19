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Азиатские индексы - 19-01-24

Азиатские индексы - 19-01-24

ТОКИО, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.40% и составил 35963.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.72% и составил 2510.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 2832.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 15308.69 пункта.


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