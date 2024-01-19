Под председательством Араика Арутюняна обсужден законопроект “О свободе информации и публичной информации”

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна состоялось обсуждение, посвященное закону Республики Армения “О свободе информации и публичной информации”, разработанного в рамках инициативы “Партнерство открытого управления”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие представители заинтересованных органов системы государственного управления и организаций гражданского общества.

Состоялся обмен идеями о проекте, были представлены предлагаемые проектом изменения и их цели. Представители гражданского общества высказали различные замечания и предложения.

По итогам обсуждения руководитель аппарата премьер-министра поручил должностным лицам доработать проект с учетом высказанных мнений и подходов. Доработанный проект будет дополнительно обсужден с представителями гражданского общества и других отраслевых организаций.