Министр обороны Армения принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 19 января принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломину.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Министерства обороны РА. На встречи были обсуждены вопросы существующего партнерства Армения-НАТО и перспективы его развития.

Обсуждались также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и представляющие взаимный интерес.