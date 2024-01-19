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Министр обороны Армения принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

Министр обороны Армения принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 19 января принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломину.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Министерства обороны РА. На встречи были обсуждены вопросы существующего партнерства Армения-НАТО и перспективы его развития.

Обсуждались также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и представляющие взаимный интерес.


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