Министр обороны Армения принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии
16:11, 19 Январь 2024
Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 19 января принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломину.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Министерства обороны РА. На встречи были обсуждены вопросы существующего партнерства Армения-НАТО и перспективы его развития.
Обсуждались также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и представляющие взаимный интерес.
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