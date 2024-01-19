Египет ведет переговоры с хуситами для урегулирования проблем в Красном море

Власти Египта ведут переговоры с мятежниками-хуситами ийеменского движения «Ансар Аллах» и с представителями Ирана с целью урегулирования ситуации на Красном море. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение египетских источников.

«Каир ведет интенсивные переговоры с официальными представителями хуситов и Ирана, чтобы остановить усиливающиеся (негативные) последствия от нападений хуситов (в Красном море) на ситуацию в регионе в целом и на движение по Суэцкому каналу в частности», - сообщили источники.

В ходе недавних переговоров Каир, в частности, заверил хуситов, что Египет не будет участвовать во «враждебных действиях» против «Ансар Аллах». Кроме того, представители Египта проинформировали хуситов об успехах в переговорах с Израилем по увеличению объемов гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа.

Согласно публикации, хуситы, в свою очередь, сообщили Каиру, что не намерены расширять масштабы операции, а будут наносить удары только по кораблям, связанным с Израилем.

Другой дипломат из Египта сообщил изданию, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян планирует посетить Каир в ближайшие несколько дней. По словам собеседника Al Araby Al Jadeed, обострение палестино-израильского конфликта в секторе Газа способствовало улучшению отношений между Каиром и Тегераном.

Из-за нападений хуситов на торговые суда ряд крупных транспортных компаний приостановили перевозки по Красному морю, что замедлило торговлю между Азией и Европой и увеличило расходы. Хуситы заявили, что будут продолжать атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия в секторе Газа. С прошлой недели Соединенные Штаты нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене и причислили их к «террористическим группировкам».