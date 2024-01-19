В недавно избранном Парламенте Греции сформирована группа дружбы Греция- Армения

В Парламенте Греции сформирована группа дружбы Греция-Армения под председательством генерального секретаря фракции правящей партии «Новая Демократия» Ставроса Калафатиса. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Армении в Греции.

Вице-председатель группы дружбы - Зои Константопулу, глава партии «Путь свободы», Екатерини (Катерина) Нотопулу, депутат от партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс, - секретарь.

Группа дружбы Греция-Армения состоит из 20 членов, в которую входят депутаты от различных партий Парламента Греции.