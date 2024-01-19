Президент Армении и глава USAID обсудили ситуацию на Южном Кавказе и существующие гуманитарные вызовы

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Ваагн Хачатурян встретился с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Аппарат президента.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в южнокавказском регионе и существующие гуманитарные вызовы.

Были затронуты результаты последнего регионального визита главы агентства.

Президент республики вновь подчеркнул принципиальную позицию Армении по достижению стабильного и продолжительного мира и отметил, что мирный процесс не имеет альтернативы.

Состоялся обмен мнениями о выполнении договоренностей, достигнутых правительством РА и Агентством, в связи с чем Саманта Пауэр подтвердила готовность организации к расширению рамок сотрудничества.

Собеседники высоко оценили тесное сотрудничество, существующее между Арменией и USAID на протяжении почти трех десятилетий, и подчеркнули необходимость продолжения совместных шагов, направленных на дальнейшее углубление целенаправленного взаимодействия.