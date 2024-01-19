Иран считает территориальную целостность страны красной линией: заявление МИД Ирана

Министерство иностранных дел Ирана осудило атаку пакистанских БПЛА на провинцию Систан и Белуджистан, назвав их несоразмерными и неприемлемыми и повторив, что территориальная целостность Ирана является красной линией. Как передает «Арменпресс», заявление об этом 18 января распространило Министерство иностранных дел Ирана.

«ИРИ считает безопасность народа и территориальную целостность страны своей красной линией и ожидает, что дружественное и братское правительство Пакистана будет выполнять свои обязательства по предотвращению создания баз и вооруженных террористических группировок в Пакистане», - цитирует выдержку из заявления IRNA.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что ракетный обстрел Тегераном 16 января в пакистанской провинции Белуджистан был «превентивной операцией по позициям террористов», поскольку силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на юго-востоке Ирана заметили, что террористическая группа готовится проникнуть на территорию Ирана для совершения нападения.

«КСИР предпринял превентивные действия против этой террористической группировки на их опорном пункте... в нескольких километрах от жилых кварталов. Эта операция является частью обязанностей иранских пограничных сил по противодействию любой непосредственной террористической угрозе в отношении народа и граждан страны», - говорится в заявлении.

Пакистан сообщил, что в результате ударов Ирана погибли 2 ребенка, и предупредил Иран о возможных последствиях. Пакистан 18 января нанес удары по провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, заявив, что нацелен на укрытия боевиков-сепаратистов. Число погибших в Иране в результате этих ударов составляет 9 человек, они не иранцы.