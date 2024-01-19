Ваагн Хачатурян встретился в Давосе с генеральным секретарем «Amnesty International»

Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился в Давосе с генеральным секретарем организации «Amnesty International» Аньес Калламар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Аппарат президента.

Обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, сложившаяся в результате принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, и существующие вызовы. Собеседники подтвердили необходимость верховенства международных правовых норм и основных прав человека.

В ходе встречи стороны коснулись программ, реализованных и планируемых правительством Армении в целях содействия перемещенным лицам и направлений их реализации.

Президент Ваагн Хачатурян и Аньес Калламар высоко оценили эффективное сотрудничество между Арменией и организацией на протяжении почти трех десятилетий и договорились приложить все усилия для укрепления и расширения сотрудничества.