Премьер-министр Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии





Как передает «Арменпресс», в Аппарате премьер-министра сообщили, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, а также региональной и международной безопасности.

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломину.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, а также региональной и международной безопасности.

Премьер-министр коснулся сложившейся на Южном Кавказе ситуации в сфере безопасности, последних развитий в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирного процесса в соответствии с согласованными ранее известными принципами.

Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующей адресной реакции и действий со стороны международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе.