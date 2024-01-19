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Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии

Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии

Премьер-министр Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии 

Как передает «Арменпресс», в Аппарате премьер-министра сообщили, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, а также региональной и международной безопасности.

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломину.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, а также региональной и международной безопасности. 

Премьер-министр коснулся сложившейся на Южном Кавказе ситуации в сфере безопасности, последних развитий в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирного процесса в соответствии с согласованными ранее известными принципами. 

Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе. 

В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующей адресной реакции и действий со стороны международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе.


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