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В Загребе проходит встреча министров иностранных дел Армении и Хорватии

В Загребе проходит встреча министров иностранных дел Армении и Хорватии

В Загребе началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича Радмана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

На повестке дня вопросы расширения двустороннего сотрудничества, взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе партнерство в рамках ЕС, а также региональные вопросы.

За встречей министров последует совместная пресс-конференция.


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