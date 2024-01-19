В Загребе проходит встреча министров иностранных дел Армении и Хорватии

В Загребе началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича Радмана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

На повестке дня вопросы расширения двустороннего сотрудничества, взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе партнерство в рамках ЕС, а также региональные вопросы.

За встречей министров последует совместная пресс-конференция.