Пакистан заявил, что считает Иран другом и не хочет эскалации

Исламабад считает Тегеран своим другом и не желает дальнейшей эскалации напряженности. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

«Мы неоднократно говорили, что Иран - наш друг. Мы не хотим эскалации, и, судя по тому, что мы получаем с их стороны, они тоже», - сказал он агентству Bloomberg по телефону.

Пакистан 18 января нанес удары по провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, заявив, что целился на укрытия боевиков-сепаратистов. Число погибших в Иране в результате этих ударов составило 9 человек, они не граждане Ирана.

Как мы сообщали ранее, Иран 16 января нанес удары по территории Пакистана, заявив, что его целью были две базы террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли 2 ребенка, и предупредил Иран о возможных последствиях.