Нужна Конституция, которая сделает Армению более конкурентоспособной в новых геополитических условиях: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян 18 января посетил министерство юстиции для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения премьер-министр выделил два пункта: “Во-первых, министерство юстиции вовлечено в работу Комиссии по делимитации границ. Хочу подчеркнуть стратегическую важность процесса делимитации, потому что, конечно, здесь есть очень серьезные и политические, и социально-психологические вопросы, и вопросы безопасности.

Понятно и очевидно, что мы живем в мире, который меняется с очень большой скоростью и в непредсказуемых направлениях, и очень важно в конце концов ответить на следующий вопрос: каково наше видение и наша формула обеспечения безопасности Республики Армения? У нас было много обсуждений по этому вопросу в различных форматах, и мой вывод таков: краеугольным камнем обеспечения безопасности Республики Армения является легитимность. Что это означает? Это означает, что мы должны очень четко сформулировать задачу, конечно формулировка задачи очевидна, но мы не должны полениться еще раз констатировать, что мы ставим такую задачу, чтобы Республика Армения состоялась и развивалась на своей международно признанной территории как правовое, демократическое государство. И это должно быть стратегическим восприятием будущего нашей страны: Республика Армения как суверенное, правовое, демократическое и социальное государство. Конечно, этот список можно продолжать, но я говорю о ключевых на данный момент направлениях.

Возникает вопрос: какова территория Республики Армения? По сути, я хочу еще раз подчеркнуть, что нам не нужно искать ответа на этот вопрос, а просто нужно достать с полок уже существующий ответ и положить его на стол. Мне будет трудно сейчас сказать, сколько лет, но уже на протяжении долгого времени площадь суверенной территории Республики Армения зафиксирована в земельном балансе Республики Армения. Т.е. правительство Республики Армения время от времени фиксирует земельный баланс Республики Армения. Это произошло до 2018 года, это произошло после 2018 года, и мы, в конце концов, должны зафиксировать это и должны нашу легитимность, легитимные вопросы, ожидания и акценты основывать на этом фундаменте и на этой логике. При этом легитимность наших действий и позиций я связываю на концептуальном уровне и обусловливаю их в рамках логики концепции “Родина – это государство”.

Однако почему я говорю это сегодня, сейчас, в министерстве юстиции? Потому что сказанное означает, что роль нашего юридического сообщества в обеспечении внешней безопасности возрастет. Это очень важный момент, и я думаю, это очевидная вещь, но есть очевидные вещи, которые все мы, или, может быть, по крайней мере, я или многие коллеги, не держим постоянно в центре нашего внимания, потому что, смотрите, когда мы обычно говорим о безопасности, то имеем в виду армию, Вооруженные Силы или имеем в виду дипломатию. Оба варианты правильные, но мы забываем о легитимности в контексте обеспечения безопасности, и функцию обеспечения этой легитимности несет прежде всего наше юридическое сообщество. И я хочу отметить эти реалии в присутствии министра юстиции, председателя Постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам, конечно, хочу подчеркнуть также роль Конституционного Суда в этом процессе и роль судебной системы в целом. Я хочу, чтобы мы настроились именно на такую работу, которая, на мой взгляд, на этом этапе существенно повысит эффективность безопасности.

Но я еще раз говорю, мы должны поставить подзаголовок легитимности в рамку концепции “Родина – это государство”, потому что иногда легитимность может приобретать очень широкий диапазон с разных точек зрения. И в этом случае, когда я говорю о диапазоне, я имею в виду суверенную, международно признанную территорию и границы Республики Армения”.

Коснувшись второго пункта, премьер-министр Пашинян отметил: “Мир меняется, неизбежно изменится и наш регион, изменяется и изменится также Республика Армения. К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к этой эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы достигнем деградации, а в том, чтобы управлять ею в соответствии с государственными интересами Республики Армения.

В этом контексте в ходе рабочих бесед с министром юстиции я пару раз фиксировал, что по моему мнению и по мнению ряда коллег, - и я высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, - Республика Армении нуждается в новой Конституции, не в конституционных изменениях, а в новой Конституции. При этом, я хочу подчеркнуть, что обычно при разговоре на эти темы в первую очередь ставятся вопросы: как мы хотим изменить систему управления и для кого?

Хочу подчеркнуть, что моя публично высказанная позиция по этому поводу не претерпела никаких изменений. Я убежден и опыт, конечно, сначала с некоторыми сомнениями, но в итоге показал (по крайней мере мне и ряду коллег), что парламентская модель управления, с учетом наших демократических устремлений и стратегий, является наиболее подходящей для Республики Армения. При этом, теперь я еще больше убежден, что если бы у нас не было парламентской модели правления в послевоенный период 2020 года, с нашей государственностью могло бы случиться то, чего, возможно, многие хотели. Речь не об этом. Я хочу сразу сказать, что, например, в нынешней модели управления мало что нужно изменить с политической точки зрения. Это немного профессиональный вопрос, например, что нужно изменить в судебной системе. Я имею в виду, что в политическом плане задача иная.

Во-первых, я считаю, что как бы мы ни пытались решить эту проблему другими способами, Республика Армения должна иметь Конституцию, принятую народом Республики Армения по результатам голосования, которая не вызывает сомнений. Это тоже важный акцент, связанный с легитимностью. Во-вторых, мы должны иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.

Поскольку в обоих вопросах министерству юстиции принадлежит здесь, по сути, центральная роль, я хотел подчеркнуть это, чтобы мы могли настроиться на такого рода работу в ближайшее время. Также хотел направить нашему юридическому сообществу этот месседж о том, что деятельность юридического сообщества с точки зрения обеспечения внешней безопасности Республики Армения в ближайшем будущем увеличится. При этом, я верю в эффективность такого подхода, а также вижу и убежден, что в случае профессионального подхода, действительно, юридическая работа может иметь достаточно большие эффекты и результаты с точки зрения обеспечения легитимности этих позиций, даже легитимности наших политических решений”.

Министр юстиции Григор Минасян и заместители министра представили деятельность ведомства за 2023 год. Было доложено, что исполнение бюджета министерства составило 99,4%.

Министерство реализовало весь процесс создания МВД и запуска его с 1 января 2023 года.

Премьер-министру были представлены реформы судебной системы. С 15 июня 2023 года начал действовать новый Апелляционный антикоррупционный суд, обеспечивающий трехуровневое специализированное расследование антикоррупционных дел.

Значительно выросли зарплаты более 250 судей. В судах первой инстанции - на 60%, в апелляционных судах - на 55%.

Введен новый специальный порядок отбора судей, согласно которому кандидаты в судьи после сдачи сложного экзамена назначаются судьями в короткие сроки. В результате судебная система теперь укомплектована почти полностью. В Ереване были сформированы уголовный и гражданский суды первой инстанции.

В целях облегчения загруженности судов отныне банки, кредитные организации, коммунальные предприятия и операторы мобильной связи подают заявления о конфискации денег, не превышающих 2 млн драмов, не в суд, а в нотариальные службы. В результате нагрузка на судей снизится примерно на 90%. Ожидается, что судьи гражданских судов, которые рассматривали 2000-4000 дел, с весны будут рассматривать уже 200-300 дел. Суды частично освобождены от выдачи исполнительных листов на арбитражные решения, и ежегодно около 13 000 таких дел больше не доходят до суда.

Коснувшись вопроса относительно деятельности и загруженности судов, премьер-министр отметил: “Мы должны учитывать и вопрос судей. Существует международный стандарт? Я не знаю, через два или четыре года, но мы должны обеспечить этот стандарт. И я еще раз говорю: мы делаем это не для судей и не для себя, мы делаем это для того, чтобы сделать правосудие доступным. Если мы говорим, что хотим быть правовым, демократическим государством, извините, этот вопрос не решить судебным разбирательством, который длится пять лет”.

Запущен новый Арбитражный центр, организован курс обучения арбитров, в результате которого квалификацию получили 14 новых арбитров.

Был представлен показатель дисциплинарных производств, возбужденных в отношении судей: за отчетный период возбуждено 31 дисциплинарное производство. В прошлом году были прекращены полномочия 33 судей, из них 10 на основании дисциплинарного производства.

Улучшены условия зданий судов, в частности, капитально отремонтировано здание Антикоррупционного апелляционного суда, отремонтирована совещательная комната Высшего судебного совета, Антикоррупционный суд первой инстанции переведен в недавно отремонтированное здание по адресу Тбилисское шоссе, 3/9. Начался долгосрочный проект по стандартизации зданий суда.

Было доложено, что в прошлом году была принята Стратегия по противодействию коррупции на 2023-2026 годы. В отрасли был реализован ряд реформ: все судьи антикоррупционного суда прошли переподготовку, в первом чтении приняты новые структуры текущего изучения добропорядочности судей, прокуроров и следователей. Разработаны проекты прозрачности финансовой деятельности партий и совершенствования структур контроля со стороны Комиссии по предотвращению коррупции. Разработаны новые правила поведения государственных и муниципальных служащих.

Была усовершенствована система осведомления и начата республиканская информационная кампания. Осуществлено развитие потенциала организаторов всех государственных органов по вопросам добропорядочности. Законом четко установлен запрет на получение подарков, связанных со служебными обязанностями, определено понятие “подарок”, принятым в первом чтении законом устанавливаются способы распоряжения имуществом, которое становится государственной собственностью, а также определены органы, осуществляющие его управление.

Был представлен ход выполнения международных обязательств. Утвержден доклад “Предотвращение коррупции среди депутатов, судей и прокуроров” в рамках 4-го оценочного раунда ГРЕКО. В результате масштабных реформ, а также переговоров делегации Республики Армения, Армения преодолела необходимый порог.

Подведены итоги мониторингового отчета 5-го этапа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “Антикоррупционные реформы в Армении”.

Было доложено, что разработан законопроект о пропавших без вести лицах и пленных. По инициативе министерства юстиции ратифицирован Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах.

Благодаря реализованным реформам, Служба принудительного исполнения, в отличие от государственного учреждения с отрицательной доходностью -1,2 млрд драмов в 2018 году, стала структурой с доходностью +1,4 млрд драмов в 2023 году, а размер взысканных исполнительных расходов в 2023 году на 15,5% больше показателя 2022 года.

В прошлом году были утверждены новые стратегические направления пенитенциарной сферы и службы пробации на 2024-2026 гг. Было доложено, что пакет по строительству нового пенитенциарного учреждения по немецкой модели передан в Комитет по градостроительству, есть организация-победитель конкурса, которая представит проектно-сметную документацию до ноября 2024 года. В настоящее время проводится экспертиза земли для определения целесообразности застройки территории. Введена в эксплуатацию система вентиляции, отопления и кондиционирования УИУ “Армавир”. В различных УИУ проводятся текущие ремонтные работы. В УИУ “Армавир” впервые запущена пилотная программа общения общественного защитника с доверенным лицом посредством видеозвонка.

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Была представлена ​​деятельность Агентства экспертизы правовых актов, в результате которой выдано экспертное заключение по 5002 проектам правовых актов (по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост на 15%).

Министерство юстиции запустило масштабный процесс цифровизации, в результате которого в 2023 году оцифрован ряд систем: банкротства, примирения, принудительного исполнения. Впервые будет запущен полностью оцифрованный гражданский судебный процесс.

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С 1 января 2023 года все юридические лица обязаны подавать в Государственный регистр декларацию о реальных бенефициарах. За 2023 год подано 51 275 деклараций.

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