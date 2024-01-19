Беларусь заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО

Беларусь готова к сотрудничеству в военной сфере с любым государством, в том числе и со странами-членами НАТО. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Прежде всего, мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений», - агентство «РИА Новости» цитирует слова Хренина.

По его словам, в проекте доктрины говорится, что Беларусь открыта для сотрудничества в военной сфере с любым государством.

«В том числе и государствами НАТО - мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», - подчеркнул министр.

16 января на заседании Совета Безопасности Беларуси обсуждался проект новой военной доктрины страны, по итогам которого было решено доработать документ и в дальнейшем представить его на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое состоится в апреле.

Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко определены страны, от которых исходят угрозы, круг внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция в отношении применения тактического ядерного оружия, а также улучшена классификация типов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры противодействия им.