Армения и ЕС привержены укреплению партнерства: состоялось заседание по диалогу о правах человека

Республика Армения и Европейский Союз привержены укреплению партнерства путем продвижения повестки в области прав человека, предоставления ощутимых преимуществ своим гражданам и построения более инклюзивного общества. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство ЕС в Армении, представив итоги 13-го заседания диалога Республика Армения - Евросоюз по правам человека, состоявшегося 18 января.

Диалог в этом году охватывал широкий спектр тем, включая вопросы гендерного равенства, исключения дискриминации, свободы собраний, свободы выражения мнений и свободы информации, избирательные и конституционные реформы, права беженцев, а также укрепление трудовых прав, говорится в сообщении.

Европейский Союз поздравил Армению с прогрессом, достигнутым в вопросах прав человека со времени последней сессии Диалога по правам человека ЕС-Армения, состоявшейся в ноябре 2022 года, несмотря на существующие сложные гуманитарные проблемы и сложный контекст безопасности. Важным достижением является принятие Плана действий на 2023-2025 годы, вытекающего из Национальной стратегии защиты прав человека.

Участники обменялись мнениями по проекту новой гендерной стратегии Республики Армения и ведущейся работе над проектом Закона РА «Об обеспечении равенства». ЕС приветствовал усилия, направленные на защиту прав детей, а также укрепление системы инспекции труда. Армения представила партнерам ЕС процесс конституционных реформ и предстоящие шаги, а также проинформировала о дальнейших планах по совершенствованию избирательной системы.

Выразив Армении удовлетворение в связи с текущими позитивными развитиями, ЕС отметил, что сфера защиты прав человека в стране нуждается в дальнейшем совершенствовании, в частности, в отношении условий содержания под стражей, дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями, насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и пола, вопросов гендерного равенства, исключения дискриминации. Стороны также обсудили вопросы, связанные с правоохранительной системой и правами человека в вооруженных силах.

Европейский Союз и Армения обсудили сотрудничество по вопросам, связанным с правами человека и основными свободами на многосторонних платформах, в частности в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, подтвердив приверженность укреплению сотрудничества. ЕС приветствовал ратификацию Республикой Армения Римского статута Международного уголовного суда, а также ратификацию Протокола 13 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, в котором говорится об отмене смертной казни при любых обстоятельствах. ЕС подтвердил свою поддержку Республике Армения в наращивании потенциала в области правил и процедур МУС в соответствующих государственных органах.

Армения проинформировала Европейский Союз о гуманитарных последствиях и последствиях для прав человека крупномасштабного военного нападения Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года и последующего насильственного перемещения. В этом контексте стороны подтвердили ранее высказанные позиции. Армения подчеркнула важность немедленного выполнения юридически обязательных решений Международного Суда.

Участники обсудили усилия по удовлетворению неотложных потребностей более 100 000 беженцев и содействию их социально-экономической интеграции, что требует значительной помощи в среднесрочной перспективе.

Европейский союз напомнил о помощи ЕС в размере 12,2 млн евро, предоставленной в гуманитарных целях, и бюджетной поддержке в размере 15 млн евро, также выразил приверженность продолжению содействия повышению социально-экономической устойчивости Республики Армения в долгосрочной перспективе, в том числе посредством финансовой и технической помощи в области прав человека.

Делегацию РА возглавлял заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. Делегацию ЕС возглавила г-жа Дорота Длучи-Сулига, глава Европейской службы внешних действий ЕС. В диалоге по правам человека участвовала и Омбудсмен РА Анаит Манасян.