Китай в 2023 году стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей

Китай в 2023 году поставил в другие страны 4,91 миллиона автомобилей, что позволило ему впервые стать крупнейшим экспортером в мире. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель Министерства промышленности и информационных технологий КНР на пресс-конференции ведомства, подводящей итоги года.

«Экспорт автомобилей достиг 4,91 миллиона единиц, это на 57,9% больше, чем в прошлом году. Китай впервые занял первое место в мире», - ТАСС цитирует представителя ведомства.

По его словам, производство и продажи автомобилей в Китае выросли на 11,6% и 12% соответственно: оба показателя чуть превысили 30 миллионов единиц.