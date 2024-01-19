Хуситы вновь нанесли удар по американскому кораблю

США заявили о запуске повстанцами-хуситами в Йемене двух противокорабельных баллистических ракет по американскому танкеру. Как передает «Арменпресс», в Центральном командовании ВС США (ЦЕНТКОМ) сообщили, что инцидент произошел поздним вечером 18 января, около 21:00 по местному времени.

«Поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, плавающему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией», - говорится в сообщении.

Ракеты упали в воду. Пострадавших нет, танкер не пострадал.

Reuters отмечает, что ответственность за эту атаку взяли хуситы.

Нападения хуситов на торговые суда заставили ряд крупных судоходных компаний приостановить перевозки по Красному морю, что замедлило торговлю между Азией и Европой и увеличило расходы.

Хуситы заявили, что будут продолжать атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит военные операции в секторе Газа.

США на прошлой неделе нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене, классифицируя их как «террористические группировки».

Президент США Джо Байден заявил, что удары по объектам хуситов продолжатся, хотя это их не останавливает.