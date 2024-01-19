Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия

КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи.

«Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке», - сообщили в Минобороны страны.

При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание, но отмечается, что оно стало ответом на «провокационные учения» США, Южной Кореи и Японии, которые проводятся с 15 января на море вокруг южнокорейского острова Чеджу.

«Нынешние учения стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются акциями, серьезно угрожающими безопасности нашего государства», - заявили в КНДР.

Пхеньян предупредил, что продолжит предпринимать ответные шаги «для сдерживания враждебных военных акций ВМС США и их союзников», и пригрозил «катастрофическими последствиями».