“Ереванский бестселлер”: Агата Кристи - самая читаемая писательница: переводы, декабрь 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за декабрь 2023 г.

На первом месте “Рождество Эркюля Пуаро”. Еще один детективный роман с участием уже известного бельгийского частного сыщика. Роман впервые был опубликован в 1938 году, в Великобритании. Позже в США он был издан под названиями “Рождественский убийца” и «Каникулы для убийцы». На этот раз перед Эркюлем Пуаро стоит задача разгадать семейную трагедию. В канун Рождества члены семьи обнаруживают тело миллионера Симеона Ли, залитое кровью, запертое в его комнате в особняке Горстон Холл. Гипотеза убийства неоспорима, но разгадать тайну не так-то просто. Почти все ненавидели жертву убийства, верно? Пришло время заставить заработать свои серые клеточки. Перевод: Татевик Туманян.

Второе место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевод: Ованнеса Айвазяна.

На третьем месте “Охота на дом” Криса Юанья. Сверхнапряженный, продуманный сюжет с неожиданным финалом заставит вас забыть обо всем остальном и читать ее всю ночь напролет. Перевод: Эльма Варданян.

На четвертом месте роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод: Элизы Саркисян.

На пятом месте “Карибская тайна” Агаты Кристи. Роман «Карибская тайна», опубликованный в 1964 году, - единственный с участием мисс Марпл, действие которого происходит за пределами Англии.

Солнце, пляж, пальмы. Ничто, кажется, не нарушает спокойствия одного из райских островов Карибского моря, и смерть старого майора Пэлгрейва бросает лишь временную тень на монотонную повседневную жизнь отдыхающих. Но мисс Марпл не дает покоя мысль, что за смертью майора скрывается страшная тайна, и она сделает все, чтобы ее раскрыть. Перевод: Кристины Чилингарян.

На шестом месте еще один роман Агата Кристи “Занавес”. “Занавес”: последний роман Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Он был опубликован в 1975 году, в Великобритании. Легендарный детектив Пуаро возвращается в Стайлз со своим другом Артуром Гастингсом, где они начали совместную деятельность по раскрытию преступлений. Этот роман завершает серию произведений Агаты Кристи о детективе Пуаро. Перевод: Шушан Пайтян.

“Девы” Алекса Михаэлидеса на седьмом месте. Эдвард Фоска - убийца. Мариана не сомневается в этом. Но Фоска недоступен, неприкасаем. Красивый и харизматичный профессор греческой трагедии в Кембриджском университете, Фоску обожают как профессора, так и студенты, особенно члены тайной группы “Девы”. Мариана Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. Группа “Девы” привлекает ее внимание, когда в Кембридже находят тело одной из них, подруги племянницы Марианы Зои. Когда-то и сама Мариана училась там. Она понимает, что за идиллической красотой остроконечных башен и древними традициями скрывается что-то зловещее. Она убеждена, что убийцей является Эдвард Фоска, хотя у последнего есть солидное алиби. Но почему же профессор должен убивать студенток? Перевод: Астхик Атабекян.

Роман Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе” на восьмом месте. Роман “Убийство в Восточном экспрессе” считается одним из лучших произведений Агаты Кристи. Главный герой - Эркюль Пуаро, который благодаря своим профессиональным навыкам и гибкой логике раскрывает чрезвычайно запутанное преступление. Роман впервые был опубликован в 1934 году в Великобритании. Перевод: Шушан Пайтян.

На девятом месте книга королевы детектива, Агаты Кристи «Убийства в алфавитном порядке», вышедшая в свет в 1936 г. «Убийство в алфавитном порядке» - один из самых известных романов Агаты Кристи. Серийный убийца по прозвищу ABC, потрясший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом в алфавитном порядке их имен. Борьбу с убийцей ведет Эркюль Пуаро, известный сыщик, пытающийся раскрыть все подробности темной истории. Перевод: Эдиты Шадоян.

На десятом месте книга Агаты Кристи «Труп в библиотеке». В романе английской писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке» мы встречаемся с мисс Марпл. Сюжет вращается вокруг таинственного трупа, найденного в библиотеке полковника в отставке Артура Бантри. Полковник полиции Мэлчетт, инспектор Слэк и старший констебль Харпер начинают расследование, но только мисс Марпл удается раскрыть правду. Перевод: Шушанны Василян.

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.