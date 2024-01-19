Россия готова внести свой вклад в сотрудничество между Арменией и Азербайджаном по установлению мира

Россия готова максимально способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Российская сторона очень активно, настойчиво и последовательно работала и продолжает работать в этом направлении. Об этом свидетельствуют и наши действия. Могу даже перечислить работу, которая проводилась в этом направлении при участии и инициативе России. Хочу сказать, что Россия полна решимости максимально поддержать этот процесс, чтобы установить действительно стабильный и справедливый мир между Арменией и Азербайджаном», - сказал Копыркин.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в стабильности в регионе и в мире в целом. «Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда активно подчеркивала свою готовность работать в этом направлении во всех аспектах, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном. Будь то развитие доверия между сторонами посредством контактов с гражданским обществом или открытие коммуникаций».