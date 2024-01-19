Европейские индексы - 18-01-24

МОСКВА, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 16567.35 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.13% и составил 7401.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.17% и составил 7459.09 пункта, а российский RTSI снизился на 0.42% и составил 1124.98 пункта.