Цены на цветные металлы - 18-01-24

ЛОНДОН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.62% и составила 2176.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.52% и составила 8280.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2061.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.72% и составила 16125.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.59% и составила 25400.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.04% и составила 2455.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.