США надеются, что Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, по которому взаимно признают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут прочное мирное соглашение, признающее этот суверенитет и территориальную целостность, и чем скорее, тем лучше», - сказал Миллер.

Он отметил, что за последний год стороны добились значительного прогресса в этом вопросе.

«Мы призываем их сохранить этот импульс, опираясь на предыдущие переговоры, и подписать соглашение», - добавил представитель Госдепартамента США.

Касаясь визита в Армению на прошлой неделе старшего советника госсекретаря США по кавказским переговорам Луи Боно, Миллер отметил, что Вашингтон приветствует работу, проводимую в направлении мира между Арменией и Азербайджаном.