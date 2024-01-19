Президент Армении в Давосе провел встречи с президентом Аргентины, генеральным секретарем ООН и бывшим госсекретарем США

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян имел короткие беседы с президентом Аргентины Хавьером Миллеем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, специальным представителем президента США по вопросам климата, бывшим секретарем США Государственный Джоном Керри.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз Аппарата президента, Ваагн Хачатурян и президент Аргентины обменялись мыслями по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран, а также относительно программ и возможностей, направленных на дальнейшее укрепление отношений.

Также были упомянуты экономические реформы, инициированные и реализуемые президентом Аргентины.

Были подчеркнуты усилия, направленные на дальнейшее углубление армяно-аргентинских дружественных отношений.

В короткой беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент Ваагн Хачатурян представил последние региональные события и принципиальные подходы Армении к установлению стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.

Генсек ООН выразил надежду, что региональные проблемы будут решены в кратчайшие сроки, что станет гарантией стабильности и развития всего региона.

Обе стороны подчеркнули необходимость установления окончательного мира и добрососедских отношений в регионе.

В беседе с Джоном Керри президент коснулся текущей ситуации в регионе и возможностей противостояния вызовам безопасности.

Собеседники также подчеркнули важность принципиальных позиций, направленных на защиту демократических ценностей и укрепление демократических институтов.