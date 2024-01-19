Президент Армении встретился в Давосе с премьер-министром Иракского Курдистана
Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился в Давосе с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат президента РА.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес. Была упомянута общая ситуация и текущие события в регионе и за его пределами.
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