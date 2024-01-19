Президент Армении встретился в Давосе с премьер-министром Иракского Курдистана

Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился в Давосе с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат президента РА.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес. Была упомянута общая ситуация и текущие события в регионе и за его пределами.