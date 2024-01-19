Азербайджан препятствует процессу разблокирования региональных инфраструктур: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 18 января встретился с делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении.

На встречи были обсуждены последние события, касающиеся региональной безопасности и мира. Заместитель министра привлек внимание своих собеседников к деструктивным и отвлекающим от мирной повестки заявлениям, прозвучавшим в последнем интервью президента Азербайджана.

Ваан Костанян подчеркнул, что бывшие государства-члены СССР, в том числе Армения и Азербайджан, признают границы друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией декабря 1991 года, и работы по делимитации должны проводиться на основе последних карт, имеющихся на момент распада СССР.

Ваан Костанян отметил, что Азербайджан препятствует процессу разблокирования региональных инфраструктур, 4 известных принципа которого - суверенитет, юрисдикция, взаимность и равенство, ранее уже были согласованы сторонами.