Арарат Мирзоян представил вице-спикеру Парламента Хорватии последние события на Южном Кавказе

Находящийся с официальным визитом в Загребе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с вице-спикером Парламента Республики Хорватия Анте Санадером. Во встрече приняли участие заместитель председателя парламентской комиссии по внешним связям, который также является председателем армяно-хорватской парламентской группы дружбы, председатель комиссии по европейским делам и другие члены парламента. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении.

На встрече были подчеркнуты дружественные связи между армянским и хорватским народами, культурная и историческая общность обеих сторон, что создало основу для построения тесных отношений между двумя странами и расширения политического диалога.

Собеседники коснулись последних активных контактов между Арменией и Хорватией, в том числе участия министра иностранных дел РА в Дубровницком форуме в Хорватии в прошлом году и проведенных в его рамках обсуждений. Они подчеркнули, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Хорватией, выразив уверенность, что совместными усилиями удастся максимально использовать имеющийся потенциал расширения партнерства между двумя странами.

Обе стороны подчеркнули важность парламентского сотрудничества в двустороннем формате, а также активного взаимодействия на различных многосторонних площадках.

Собеседники также коснулись существующего сотрудничества в рамках партнерства Армения-ЕС. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян подчеркнул шаги, предпринятые правительством РА в направлении демократических реформ в РА и перспективы сотрудничества с ЕС в этих направлениях.

Арарат Мирзоян представил последние события и текущую ситуацию на Южном Кавказе.

Министр Мирзоян подчеркнул, что усилия РА по установлению стабильности и мира в регионе и видение основаны на известных принципах, отметив, что агрессивная риторика, исходящая от Азербайджана на самом высоком уровне, не свидетельствует о взаимной приверженности.

Касаясь этнической чистки Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, министр Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на послания, адресованные международному сообществу, в том числе и парламентам, не удалось предотвратить насильственное переселение более 100 000 армян, что еще раз подчеркнуло необходимость конкретных действий по обузданию агрессивной политики Азербайджана.

Стороны коснулись и проекта правительства РА «Перекресток мира».

Состоялся обмен мнениями, министр Мирзоян ответил на все интересующие парламентариев вопросы.