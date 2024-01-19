Министр иностранных дел Армении и премьер-министр Хорватии обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мизоян, находящийся с официальным визитом в Загребе, 18 января встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении

Собеседники отметили, что визит министра РА проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Хорватией, и подчеркнули, что контакты на высоком уровне последнего периода придали новый импульс двустороннему сотрудничеству, основанному на дружбе, взаимопонимании и общих ценностях.

Министр иностранных дел Армении и премьер-министр Хорватии обменялись мнениями о дальнейшем обогащении повестки сотрудничества между двумя странами, углублении двустороннего политического диалога, развитии торгово-экономических связей и возможностях расширения сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Арарат Мирзоян представил премьер-министру Хорватии подходы армянской стороны к процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений и установлению мира на Южном Кавказе, основанные на известных принципах.

Коснувшись этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, министр Мирзоян подчеркнул необходимость сдерживания политики Азербайджана применения силы с целью решения проблем в регионе, исключения продолжающейся агрессивной риторики и территориальных претензий.

Был обсужден и проект «Перекресток мира», разработанный правительством РА, ее политическая и экономическая составляющие.

Министр Мирзоян в конце встречи сделал запись в Памятной книге почетных гостей.