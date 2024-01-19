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Министр обороны Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности

Министр обороны Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности

По приглашению посла США в Армении Кристины Квин 18 января состоялся рабочий ужин посла с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов армяно-американского сотрудничества и региональной безопасности и другие вопросы, представляющих взаимный интерес.

Министр Папикян поблагодарил посла за теплый прием.


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