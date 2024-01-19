Роль Грузии в контексте диверсификации внешней политики Армении

С момента обретения Арменией независимости отношения с Грузией имели для Армении существенное значение. В первую очередь это было связано с закрытыми границами с Азербайджаном и Турцией в условиях армяно-азербайджанского конфликта, что сделало Грузию для Армении основным путем установления связей с внешним миром. В условиях острого энергетического кризиса российский газ поступал в Армению по газопроводу, проложенному по территории Грузии, большая часть товаров, экспортируемых из Армении и импортируемых в Армению, проходила через порты Батуми и Поти. С основным экспортным рынком Армении - Россией Армения также была связана через Грузию. В условиях войны с Азербайджаном и враждебной политики, проводимой Турцией в отношении Армении, дружественная позиция Грузии, а также отсутствие глубоких проблем в армяно-грузинских отношениях также создавали положительную основу для развития двусторонних связей. За последние двадцать лет Грузия начала превращаться в доступный вариант выездного туризма для части населения Армении, что также способствовало развитию двусторонних экономических отношений.

Ранее двусторонние политические отношения между Арменией и Грузией находились на относительно низком уровне. Стратегические отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией, а также российско-грузинский конфликт создавали ограничения для развития двусторонних политических отношений. Признание Грузией территориальной целостности Азербайджана и поддержка позиции Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха также создавала определенные проблемы в армяно-грузинских отношениях.

Непризнание Арменией независимости Абхазии и Южной Осетии после российско-грузинской войны в 2008 году., а также отказ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии в 2009 году, вручение президентом Сержем Саркисяном высшей награды Армении президенту Грузии Михаилу Саакашвили, предназначенной для иностранцев, придало определенный позитивный импульс двусторонним политическим отношениям, однако они продолжали оставаться на низком уровне.

Карабахская война 2020 года, оккупация Нагорного Карабаха Азербайджаном и насильственное перемещение армян Нагорного Карабаха в 2023 г. сформировали новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В условиях российско-украинской войны и конфликта России с Западом Армения столкнулась с необходимостью переоценки и диверсификации своей внешней политики. Воинственные заявления, звучащие со стороны руководства Азербайджана, продолжающаяся оккупация территорий Армении, требование предоставления экстерриториального коридора, соединяющего Азербайджан с Нахиджеванской Автономной Республикой через территорию Армении, создают серьезные вызовы безопасности для Армении, а оккупация Азербайджаном Нагорного Карабаха существенно затруднила безопасность Армении, особенно южных районов.

В сложившейся ситуации пересмотр политических отношений с Грузией должен стать одним из важных направлений диверсификации внешней политики Армении. Армения должна пперестать рассматривать Грузию исключительно как транзитный маршрут, связывающий ее с внешним миром. Грузию следует воспринимать как важную составляющую формирующегося геополитического баланса на Южном Кавказе, позиция которой оказывает существенное влияние на геополитические развития региона.

Необходимо представить Грузии видение Армении геополитического будущего Южного Кавказа, основанное на принципе исключения образования государства-гегемона в регионе. Несмотря на стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, Грузия не заинтересована в перспективе превращения Азербайджана в государство-гегемон на Южном Кавказе. Учитывая постепенно усиливающееся экономическое влияние Азербайджана и Турции в Грузии, которое может перерасти в политическое влияние, наличие в Грузии азербайджанской общины численностью более 250 000 человек, а также проблемы, существующие в грузино-азербайджанских отношениях, в первую очередь в процессе делимитации и демаркации, в сдерживании гегемонистских устремлений Азербайджана интересы Армении и Грузии могут совпасть. Помимо исключения образования государства-гегемона в регионе, Армения должна представить Грузии собственное видение регионального сотрудничества, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, включая разблокирование комминикаций.

В контексте разблокирования путей сообщения на Южном Кавказе важное значение имеет предложенный Арменией проект «Перекресток мира», который премьер-министр Армении представил в в Тбилиси в октябре 2023 года на международной конференции «Шелковый путь». Проект предполагает преобразование региона и установление стабильности и благополучия. В этом контексте следует отметить, что Армения имеет интенсивно развивающиеся отношения с государствами-членами БРИКС (БРИКС), Ираном, Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом и продолжает оставаться союзником России, а Грузия в 2023 году подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Китаем, членом БРИКС, и получила статус кандидата в члены Европейского Союза.

Армения и Грузия могут поддержать друг друга в развитии отношений с ЕС и БРИКС, рассматривая в долгосрочной перспективе возможность превращения Южного Кавказа в платформу сотрудничества и коммуникации Европа-Азия. Грузия активно участвует в проекте по формированию «среднего коридора», который соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море и Южный Кавказ. Армения в начале 2024 года достигла принципиального соглашения с Индией и Ираном о перевозке грузов из Индии в Армению через иранский порт Чабахар. С учетом проекта строительства порта Анаклия в Грузии, в долгосрочной перспективе Армения и Грузия могут стать частью альтернативного маршрута, соединяющего Индию с Европой через Иран.

Присвоение Грузии статуса кандидата в государства-члены ЕС также окажет существенное влияние на геополитический баланс Южного Кавказа в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такое же наблюдение можно сделать и в контексте членства Ирана в БРИКС, благодаря которому БРИКС стал граничить с Южным Кавказом и с юга. Учитывая сложности в российско-грузинских отношениях, которые ограничивают возможности Грузии использовать наличие сухопутной границы с Россией для углубления сотрудничества с БРИКС, официальный Ереван может предложить Грузии использовать Армению в качестве платформы для углубления контактов с БРИКС.

В то же время Армения должна интенсивно изучать опыт Грузии по диверсификации внешней политики. За последние два года Грузия установила стратегическое сотрудничество с Китаем, получила статус кандидата в члены ЕС, продолжает интенсивное сотрудничество с США и НАТО и в то же время углубляет экономические связи с Россией, отказавшись от введения экономических санкций в отношении последней.

Фактически Грузии удалось улучшить отношения со всеми сторонами треугольника Запад-Россия-Китай, несмотря на конфликт Россия-Запад и постепенно обостряющуюся конкуренцию Запад-Китай. Опыт Грузии показывает, что диверсифицировать внешнюю политику возможно без резкого ухудшения отношений с кем-либо из глобальных игроков и принятия антироссийской, антикитайской или антизападной позиции.

Это чрезвычайно важно для Армении, которая начала диверсификацию внешней политики, пытается углубить связи с ЕС, НАТО и США, вывести отношения с Индией и арабским миром на новый уровень и в то же время избежать ухудшения отношений с Россией.

Армения и Грузия имеют возможность добиться качественных изменений в двусторонних отношениях. настало время отбросить стереотипы прошлого и предпринять совместные шаги по построению новой архитектуры региональной безопасности на благо армянского и грузинского народов.

Бениамин Погосян, старший научный сотрудник Фонда «АПРИ Армения»